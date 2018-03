Consensus over mobiliteitsbudget: straks kan u uw bedrijfswagen inruilen Morgen definitieve beslissing door ministers Roel Wauters

15 maart 2018

18u06

Bron: De Morgen 12 Er is consensus binnen de regering over het mobiliteitsbudget, zo bevestigen verschillende goedgeplaatste bronnen. De topministers moeten morgen nog hun fiat geven.

Wie een bedrijfswagen heeft, zal die kunnen omruilen voor abonnement op het openbaar vervoer, een fiets en/of een kleinere auto. Als er daarna nog budget over is, krijgt de werknemer dat geld uitbetaald.



Het debat binnen de regering ging nog over de fiscale behandeling van de verschillende vervoersvormen. Het resterende cashbedrag zal uiteindelijk fiscaal vrijgesteld worden, maar je zult er wel sociale lasten moeten op betalen. De 'groene opties', zoals de trein of de fiets, zijn helemaal niet belast. De auto wordt belast zoals een auto nu.

'Het mobiliteitsbudget krijgt een hele andere technische uitwerking dan de cash-for-car-regeling'

In een voorbereidende vergadering geraakten de kabinetschefs het daarover eens, morgen moeten de ministers nog hun fiat geven. "Wellicht zonder problemen", zegt een bron.

Onaanvaardbaar

Begin deze week legde premier Charles Michel (MR) een versie op tafel waarbij het restbudget volledig werd belast zoals gewoon loon. Maar dat was onaanvaardbaar voor Open Vld. Het compromis is dat er geen personenbelasting betaald moet worden, enkel sociale lasten: 13,07 procent van het bedrag voor de werknemer, 25 procent voor de werkgever.

Zo krijgt het mobiliteitsbudget een hele andere technische uitwerking dan de cash-for-car-regeling. De regering bereikte daarover vorig jaar al een akkoord. Daar is het alles of niets: je kunt je auto enkel omruilen voor een geldbedrag. Dat bedrag wordt dan erg laag belast, aan het tarief van de meest groene auto in dezelfde categorie. Welke van de twee systemen het meest voordelig is, zal bij elk geval individueel berekend moeten worden.

Meer rijden, is hoger mobiliteitsbudget

Een ander groot verschil is de manier waarop het budget wordt berekend. Bij cash-for-car wordt puur gekeken naar de cataloguswaarde van de auto. Bij het mobiliteitsbudget wordt de totale kost in rekening gebracht: ook de verzekering, het onderhoud en tankkosten tellen mee.

Twee collega's met dezelfde auto kunnen een ander bedrag krijgen

Wie meer kilometers aflegde met de auto, zal daarom aanspraak kunnen maken op een hoger mobiliteitsbudget. De kosten van tankkaart en onderhoud liggen dan immers hoger. Ook al heb je dezelfde auto, twee collega's met dezelfde auto kunnen een ander bedrag krijgen. Niet geheel onlogisch. Wie verder van zijn werk woont, zal ook een duurder treinabonnement moeten opnemen in zijn mobiliteitsbudget.

Bovendien zullen er verschillen zijn tussen werkgevers. Grote ondernemingen met veel bedrijfswagens krijgen vaak grote kortingen op brandstof, verzekeringen en onderhoud. Voor kmo's lukt dat minder gemakkelijk, waardoor de totale kost van een bedrijfswagen hoger ligt. Het rechtstreeks gevolg: wie bij een klein bedrijf werkt, zal een hoger budget ter beschikking krijgen.

Klinkt allemaal heel complex, zeker omdat er twee systemen naast elkaar bestaan. Binnen de regering gaan stemmen op om op termijn cash-for-car en het mobiliteitsbudget op termijn op elkaar af te stemmen.