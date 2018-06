Consensus groeit over verbod op tabaksautomaten en roken in de wagen jv

Bron: belga 1 Binnen de federale meerderheid groeit een consensus over een aantal tabaksmaatregelen. Zo zou het parlement volgende week stemmen over een verbod op tabaksautomaten en zou het ook niet langer toegestaan zijn om in de wagen te roken als er iemand jonger dan 16 jaar meerijdt. Daarenboven zou de regering werk maken van de invoering van neutrale sigarettenpakjes en een verbod op mentholsigaretten.

De nieuwe maatregelen zijn nog niet verworven, maar toch reageert CD&V-Kamerlid Els Van Hoof enthousiast. "Er wordt gehoor gegeven aan het grote maatschappelijke draagvlak om forser op te treden tegen tabak", zegt ze. Van Hoof zwaait minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lof toe voor de initiatieven die ze de voorbije weken nam in het kader van haar antitabaksplan.

Met een verbod op tabaksautomaten worden sigaretten minder gemakkelijk beschikbaar gemaakt. "Dit is een manier om rookgedrag terug te dringen, niet in het minst bij jongeren", zegt Van Hoof. Een dergelijk verbod werd reeds ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Finland, Hongarije en Noorwegen.

Door roken in de wagen te verbieden wanneer er -16-jarigen aanwezig zijn, wordt het passief roken aangepakt. Kinderen en jongeren zijn in hun ontwikkeling extra gevoelig voor toxische stoffen. Eind april raakte bekend dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) boetes wil opleggen aan wie in Vlaanderen in de auto rookt in de aanwezigheid van kinderen. Ze wilde naar eigen zeggen niet langer wachten op een doorbraak op federaal niveau.

Volgens CD&V-Kamerlid Van Hoof werkten het federale parlement en de regering een samenhangend totaalpakket uit en zal de regering nu snel werk kunnen maken van neutrale pakjes en een verbod op schadelijke mentholsigaretten.