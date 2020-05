Conner Rousseau (sp.a) over “informele snuffelronde”: “Corona heeft misschien houding van sommigen veranderd” KVDS

17 mei 2020

09u36 0 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft toelichting gegeven bij de “informele snuffelronde” die hij vorige week gestart is met zijn PS-collega Paul Magnette. Door een reeks informele contacten met andere partijvoorzitters hopen ze de federale regeringsvorming weer vlot te trekken. “We hebben nood aan een volwaardige meerderheidsregering tegen eind september”, klonk het in De ochtend op Radio 1. “We willen weten of corona misschien de houding van sommigen veranderd heeft.”

Eerder raakte al bekend dat Rousseau en Magnette al vier partijvoorzitters gezien hebben en dat er komende week nog vier volgen.Namen worden niet genoemd, maar Rousseau zei zondagmorgen dat er uitnodigingen gegaan zijn naar 10 partijen “die in het verleden constructiviteit toonden”.

“Eind september loopt de minderheidsregering af en moet er een nieuwe regering zijn met een volwaardig herstelprogramma”, aldus Rousseau. “We kunnen niet wachten en zijn daarom een informele snuffelronde begonnen om te horen hoe andere voorzitters de toekomst zien. Voor de coronacrisis pleitten enkele partijen voor besparingen, maar zijn ze daar nu nog vragende partij voor? Corona heeft misschien de houding van sommigen veranderd. De context is veranderd.”





Details wil hij niet geven. Niet over wie hij al gezien heeft of nog zal zien en ook niet over wat er al gezegd is. “De mensen moeten gewoon weten dat de politici weer met elkaar praten en hun werk doen. Verder geven we geen details of we gaan opnieuw naar af.”

Hij drukt erop dat het niet de bedoeling is om een tekst te schrijven. “De formateur of formatrice zal het verkennende werk moeten opnemen en onderhandelingen moeten voeren”, aldus Rousseau. “Hij of zij zal een tekst moeten schrijven en een constellatie voor een regering moeten maken.”

Het mandaat van premier Sophie Wilmès wordt sowieso niet gewoon verlengd, aldus Rousseau. “Ze heeft zelf gezegd dat ze het vertrouwen gaat vragen eind september. Ofwel heeft ze tegen dan een volwaardige regering, ofwel niet en dan wordt ze weggestemd.”

