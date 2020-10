Exclusief voor abonnees

Conner Rousseau (sp.a) onder vuur: “Hij waste alleen af als vakantiejob. Hoe weet dié dan hoe moeilijk het leven is?”

Nadine Van Der Linden

05 oktober 2020

05u00

Conner Rousseau (27) heeft een studentenjob als afwasser gehad en is nu voorzitter van sp.a. Zo staat het in een promotekst voor zijn boek, en dat is her en der in een verkeerd keelgat geschoten. Jezelf profileren als iemand die helemaal onderaan de ladder begon, is immers sympathiek in moderne tijden, "maar dan moet het wel volledig kloppen", klinkt het bij experts.