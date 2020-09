Conner Rousseau (sp.a): “Om het vertrouwen te herstellen, zullen sterke signalen nodig zijn van sommigen. De speeltijd is over” KVE

21 september 2020

19u54 12 Conner Rouseau (sp.a) heeft zonet tijdens een persconferentie gezegd dat hij toch zijn beste beentje zal voorzetten om te proberen alsnog een akkoord te bereiken. Maar hij vraagt én eist dan van de MR dat ze inbindt.



Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) hebben de opdracht gekregen om het vertrouwen tussen de Vivaldi-partijen te herstellen nadat de Koning het ontslag van de preformateurs heeft geweigerd. Ze worden woensdag opnieuw op het Paleis verwacht. Vanavond heeft Conner Rouseau een korte persconferentie gegeven om het een en ander te verduidelijken.

“Mijn partij heeft altijd haar verantwoordelijk genomen. Keer op keer. De afgelopen weken en dagen was er dan eindelijk zicht op een akkoord. Mijn partij wil investeren in een project dat enthousiasmeert en dat hoop kan geven op een moment dat anderen duisternis brengen”, zo zei de partijvoorzitter van sp.a.

Ikzelf en mijn partij zijn enorm teleurgesteld wanneer we zien dat bepaalde actoren aan tafel het nodig vonden om mensen te bruuskeren en provoceren Conner Rousseau

“Ikzelf en mijn partij zijn enorm teleurgesteld wanneer we zien dat bepaalde actoren aan tafel het nodig vonden om een paar dagen voor een akkoord - in plaats van vooruit te gaan - terug te komen op akkoorden, om mensen te bruuskeren en provoceren. Dat is dan ook de reden dat mijn partijbureau beslist heeft dat het zo niet verder kon.” Rousseau duidde daarmee op het feit dat de sp.a eerder vandaag een veto had gesteld tegen de verdere aanwezigheid van de MR aan de onderhandelingstafel. “Vertrouwen komt te voet, maar gaat weg te paard. Ik begrijp niet waarom iemand dit project nog zou willen doen mislukken”, verklaarde Rousseau.

We moeten oplossingen zoeken met iedereen die dat wil Conner Rousseau

“Ik heb mijn ontslag ingediend als preformateur omdat ik van vele partijen het signaal had gekregen dat er geen vertrouwen meer was.” Maar dat ontslag werd vanavond dus geweigerd door de koning. “Het leek me vanmorgen onmogelijk dat vertrouwen te herstellen, maar als de koning u dat vraagt, wil ik proberen dat onmogelijke terug mogelijk te maken”, zo legde de preformateur uit.

Rousseau zei vereerd te zijn dat hij opnieuw het vertrouwen kreeg van de vorst en zal verder oplossingen zoeken “met iedereen die wil, maar ook enkel met wie nog wil. “Ik ben er weer van overtuigd dat we verder oplossingen moeten zoeken, want het heeft lang genoeg geduurd. Om het gebroken vertrouwen te herstellen, zullen hele sterke signalen nodig zijn van sommigen”, besloot hij. “Stop met spelletjes, stop met saboteren. De speeltijd is over. Het is money time.”

