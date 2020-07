Conner Rousseau (sp.a) lijkt in regering zonder PS te willen stappen (áls aan zijn eisen wordt voldaan) Sp.a-voorzitter stuurt nota naar voorzitters regeringspartijen HAA

02 juli 2020

12u56

Bron: Belga, VTM NIEUWS 22 Politiek Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft de voorzitters van CD&V, Open Vld en MR meegegeven welke elementen volgens de Vlaamse socialisten in een startnota over de vorming van een federale regering moeten staan. Hij lijkt daarmee bereid om zonder zusterpartij PS in een regering te stappen.



In een eisenbundel die twee pagina’s telt, vraagt Rousseau onder meer dat een volgende federale regering zou inzetten op bijkomende maatregelen voor de versterking van de gezondheidszorg en voor een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals. Ook hogere pensioenen liggen op tafel. Meer belasting op consumptie wil sp.a niet.

Rousseau legt met het document de bal opnieuw in het kamp van Joachim Coens (CD&V), Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open Vld). Dit trio probeert een zogenaamde Arizona-coalitie op de been te brengen, waarbij N-VA, cdH en sp.a tot de huidige regering van CD&V, MR en Open Vld toetreden. “Zij weten welke elementen voor ons in de nota moeten staan. Het is nu aan hun om te zeggen of ze verder willen met die inhoud of niet”, zegt Rousseau in een reactie aan VTM NIEUWS.



Vooral voor sp.a is het geen sinecure om zonder de Franstalige zusterpartij PS in een coalitie te stappen. “Wij hebben nooit veto’s gesteld tegen samenstellingen”, voegt Rousseau hierover nog toe. “Als de inhoud goed is, dan zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen.” PS-voorzitter Paul Magnette heeft nog niet gereageerd op de nota van zijn Vlaamse collega.

Maandag nog maanden Coens, Lachaert en Bouchez - die in de pers ook de ‘drie koningen’ worden genoemd - de betrokken partijen aan om snel duidelijkheid te verschaffen. Na de repliek van Rousseau is het nu aan de drie voorzitters van de regeringspartijen om duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van de startnota, die zou moeten dienen als basis voor gesprekken, klinkt het bij sp.a.

Dit land gaat kapot aan zever. Ik wil oplossingen en praten Sp.a-voorzitter Conner Rousseau

Rousseau heeft overigens nog geen overleg gehad met de drie partijvoorzitters samen. “Ik wacht daar nog altijd op”, liet hij nog verstaan in VTM NIEUWS.

Gisterenavond had de sp.a-voorzitter wel een afspraak met Bouchez. "Hij was niet altijd zo lief voor me, maar dit land gaat kapot aan zever. Ik wil oplossingen en praten. Santé", zo kondigde Rousseau de afspraak aan op Instagram. Wat later volgde een foto van de twee partijvoorzitters op een terras. Let daarbij ook op de details: een flesje Spa rood en blauw samen op tafel. “We hebben een constructief en goed gesprek gehad”, zegt Rousseau een dag later. “We hebben onze inhoud toegelicht en gezellig een glaasje water gedronken.”

