Conner Rousseau (sp.a) als eerste bij de koning: “Het gaat niet over Vlaanderen versus Wallonië, rechts versus links” TT

18 februari 2020

10u08

Bron: VTM Nieuws, Belga 12 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau is vanmorgen als eerste partijvoorzitter van de dag ontvangen op het paleis. Rousseau - opnieuw op sneakers - wilde zich niet uitspreken over zijn voorkeur voor een coalitie, maar benadrukte de nood aan oplossingen. Hij wil “een sociale ommekeer”, maar ziet “een communautaire carrousel” niet ziten.

“Je krijgt het thuis niet aan de mensen uitgelegd dat er geen meerderheid is voor een regering, maar ook geen meerderheid voor verkiezingen”, aldus Rousseau voor het binnengaan. “Maar wat dan wel? Het mag nu niet meer over samenstellingen gaan, over Vlaanderen versus Wallonië, over rechts tegen links. Het moet nu gaan over hoe we naar een sociale ommekeer gaan in dit land, en hoe we naar oplossingen gaan. We zullen dat nu bespreken met de koning.”

Rousseau wilde ook na afloop van zijn audiëntie geen uitspraken doen over een mogelijke coalitie. Volgens hem is nog veel te weinig gesproken over de inhoud. “Er is absoluut nog niet hard genoeg geprobeerd”, aldus de sp.a-voorzitter. Hij erkende wel dat er “constructiefouten” in ons land zitten, “maar niet alleen wat betreft Vlaanderen en Wallonië. Ook op vlak van het klimaatbeleid, pensioenen en inkomens van de mensen en gezondheidszorg hebben we gezien dat het overlaten aan rechts alleen niet lukt. We gaan niet op een communautaire carrousel stappen waar we het einde niet van weten”.

“Wij zijn sp.a en zij zijn PS”

Rousseau werd om 9 uur op het paleis ontvangen voor de start van de tweede dag van politieke consultaties nu de formatie helemaal vast zit en de oorlog tussen PS enerzijds en CD&V en N-VA anderzijds. PS-voorzitter Paul Magnette verweet CD&V en N-VA vanmorgen nog dat ze “onwaarheden en persoonlijke aanvallen” verspreiden. Vormt sp.a een front met de PS? “Wij komen absoluut goed overeen, maar wij zijn sp.a en zij zijn PS”.

Koning Filip zal morgen normaal gezien opnieuw iemand het veld in sturen om de mogelijkheden af te tasten. Of dat de sp.a-voorzitter kan zijn? “Ik heb voor niets gesolliciteerd”, zei Rousseau.

Om 10 uur werd MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verwacht op het paleis. Volgens hem is er nog altijd “een oplossing mogelijk”. Volgens Bouchez zijn er geen “taboes”, maar hij voegt er meteen aan toe dat “we de zaken vandaag niet nog moeilijker moeten maken”. Op de vraag of er een noodbegroting moet komen zei Bouchez dat er ook een meerderheid nodig is om de uitvoering van die begroting te verzekeren.

Om 11 uur volgen de covoorzitters van Ecolo Rajae Maouane en Jean-Marc Nollet. Gisteren passeerden al cdH-voorzitter Maxime Prévot, Groen-voorzitster Meyrem Almaci en N-VA-voorzitter Bart De Wever bij de koning.

