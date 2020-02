Conner Rousseau (sp.a) als eerste bij de koning: “Het gaat niet over Vlaanderen versus Wallonië, rechts versus links” TT

18 februari 2020

10u08

Bron: VTM Nieuws 0 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau is vanmorgen als eerste partijvoorzitter van de dag ontvangen op het paleis. Rousseau - opnieuw op sneakers - wilde zich niet uitspreken over zijn voorkeur voor een coalitie, maar benadrukte de nood aan oplossingen.

“Je krijgt het thuis niet aan de mensen uitgelegd dat er geen meerderheid is voor een regering, maar ook geen meerderheid voor verkiezingen”, aldus Rousseau. “Maar wat dan wel? Het mag nu niet meer over samenstellingen gaan, over Vlaanderen versus Wallonië, over rechts tegen links. Het moet nu gaan over hoe we naar een sociale ommekeer gaan in dit land, en hoe we naar oplossingen gaan. We zullen dat nu bespreken met de koning.”

Is sp.a eerder gewonnen voor een paars-gele dan een paars-groene regering met CD&V? Volgens Rousseau staat zijn partij voor een centrumlinks beleid, “maar je moet een meerderheid vinden”.



Rousseau werd om 9 uur op het paleis ontvangen voor de start van de tweede dag van politieke consultaties nu de formatie helemaal vast zit en de oorlog tussen PS enerzijds en CD&V en N-VA anderzijds. PS-voorzitter Paul Magnette verweet CD&V en N-VA vanmorgen nog dat ze “onwaarheden en persoonlijke aanvallen” verspreiden.

Om 10 uur werd MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verwacht op het paleis, om 11 uur volgen de covoorzitters van Ecolo Rajae Maouane en Jean-Marc Nollet. Gisteren passeerden al cdH-voorzitter Maxime Prévot, Groen-voorzitster Meyrem Almaci en N-VA-voorzitter Bart De Wever bij de koning.

Lees ook:

- Magnette verwijt Geens en De Wever “onwaarheden en persoonlijke aanvallen”

- Dalle vlijmscherp voor Magnette: “Hij gedraagt zich als saboteur van het systeem”

- Onze opinie. Het is ver gekomen dat de voorzitter van een Vlaams-nationalistische partij bijna smeekt om België te besturen met zijn aartsvijand (+)