Conner Rousseau over migratie: “Als je geen Nederlands wil leren, kan je hier weinig komen doen” Joeri Vlemings

02 september 2020

23u02

Bron: VIER 32 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau vindt dat Vlaanderen “menselijk” moet zijn voor asielzoekers, maar tegelijkertijd ook duidelijke afspraken moet maken. Zo moeten ze verplicht Nederlands leren. Anders kunnen ze volgens Rousseau niks komen doen in ons land. Dat zei hij op de sofa van Gert Late Night.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is echt niet verboden om je geluk ergens anders te gaan zoeken, als je moet vluchten voor bombardementen en oorlog”, zei Conner Rousseau aan Gert Verhulst. Anderzijds wil de sp.a-voorzitter vermijden dat migranten “zich aan een gevaarlijke oversteek wagen”. Dat kan door ze “op te vangen in hun eigen regio”.

Wie toch naar ons land komt, is welkom voor Rousseau, “maar er moet ook iets tegenover staan”. “We moeten ze helpen om de taal te leren, ze aan een passende job helpen en de wetten staan altijd boven de religie”, zei hij. “Daar valt niet over te discussiëren.”



Rousseau vindt dat migranten verplicht Nederlands moeten leren en dat we dat ook echt moeten opvolgen. “Als je geen Nederlands wil leren, kan je hier weinig komen doen”, klonk het. “Dus moet je terug?” vroeg de gastheer. “Dat lijkt mij duidelijk”, was het antwoord van de sp.a-voorzitter.

Hij voegde er wel aan toe dat we eerst maar eens de wachtlijsten moeten wegwerken voor de mensen die Nederlands willen leren maar de kans niet krijgen. Rousseau wil verder nog de discriminatie tegen jongeren met een vreemde achternaam die daardoor geen werk vinden uit de wereld helpen. “Iedereen die zijn best doet, moet ook beloond worden”, was het besluit.