Exclusief voor abonnees

Conner Rousseau over de feestbeelden van hem in Frankrijk: “Jammer dat sommigen daar meer van willen maken dan het in werkelijkheid was”

Dietert Bernaers

26 juli 2020

16u56

60

Conner Rousseau dansend op een kasteeldomein en op een boot, ergens in Zuid-Frankrijk: de beelden worden gretig gedeeld en becommentarieerd op de sociale media. “Ongepast in deze coronatijden”, vinden velen. “Het was vorige week tijdens de trouw van mijn broer, alle coronaregels werden gerespecteerd”, reageert de sp.a-voorzitter. “Niet verstandig van hem”, oordeelt politiek analist Noel Slangen. “Maar ook niet schadelijk.”