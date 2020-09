Conner Rousseau lanceert nieuwe partijnaam: VOORUIT Fleur Mees

09 september 2020

18u47 76 Zeg binnenkort niet meer ‘sp.a’, maar ‘VOORUIT’. Voorzitter Conner Rousseau heeft die nieuwe naam voor zijn partij zojuist bekend gemaakt op zijn Instagram. De nieuwe naam kadert binnen een heel vernieuwingsproject dat Rousseau sinds zijn aantreden op poten probeert te zetten. “Dit moet een beweging worden, waarmee we alle progressieve Vlamingen willen samenbrengen om op een nieuwe, positieve manier aan politiek te doen.”



Het zat er al langer aan te komen, maar nu is de kogel officieel door de kerk: de Vlaamse socialisten noemen zich binnenkort niet langer sp.a (Socialistische Partij Anders), maar VOORUIT. Het partijbureau heeft daarvoor ‘unaniem’ en ‘met veel enthousiasme’ het licht op groen gezet. In december moet de naamsverandering, net als de vernieuwingsoperatie, helemaal rond zijn. “Dat wordt meteen het startschot voor een brede inspraakronde, waarbij we alle progressieve Vlamingen en Brusselaars willen betrekken om het over de grote uitdagingen van onze tijd te hebben. Samen willen de toekomst vorm geven, om met zijn allen opnieuw vooruit te gaan”, zegt voorzitter Conner Rousseau.

“Sinds ik voorzitter werd, zijn we meteen begonnen met de de partij te vernieuwen tot een socialistische beweging”, gaat Rousseau verder. “Achter de schermen zijn we al maanden hard aan het werk om onze organisatie te vernieuwen en te professionaliseren. Om van een klassieke partij een échte beweging te maken, die vecht tegen de verstarring in de politiek en mensen opnieuw verbindt in een positief, ambitieus en hoopgevend toekomstproject. Nu wordt dat ook zichtbaar met een nieuwe naam.”

Niet alleen moet de nieuwe naam de blik richten op de toekomst, VOORUIT hint ook naar het socialistisch verleden. Denk bijvoorbeeld maar aan het Gentse feestzaal Vooruit, dat in de 20ste eeuw het kunstencentrum was voor de Gentse socialistische arbeidersbeweging. Ook de socialistische krant Vooruit werd daar uitgegeven. “VOORUIT is inderdaad een knipoog naar ons verleden, maar met het vizier op de toekomst”, zegt Rousseau. “Wij willen dan ook een moderne beweging zijn, met respect voor onze historische waarden en onze geschiedenis. Al meer dan 100 jaar vinden wij - socialisten - dat een samenleving er pas op vooruit gaat als iedereen erop vooruit gaat. Met de kracht van ons verleden willen we nu de toekomst maken. Samen. En dan kunnen we maar bij één naam uitkomen en dat is VOORUIT”, zegt Rousseau.

De timing voor de bekendmaking van deze naam lijkt misschien wat vreemd gekozen, nu Rousseau als preformateur volop bezig is met de federale formatie. Volgens zijn entourage was het altijd de bedoeling om die nieuwe naam in september bekend te maken, om dan in december definitief met het hele vernieuwingsproject te landen. “We hadden het niet ingecalculeerd dat hij zou worden aangeduid als preformateur”, klinkt het daar. Bovendien was het hele partijbureau én alle lokale mandatarissen op de hoogte, waardoor het moeilijk was om het nog langer geheim te houden.