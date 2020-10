Conner Rousseau kondigt eerste boek aan: “Van afwasser tot sp.a-voorzitter” HLA

02 oktober 2020

11u17 3 De jonge sp.a-voorzitter heeft de komst van zijn boek vanochtend aangekondigd op -hoe kan het ook anders- Instagram. In het boek, getiteld ‘T.’, vertelt Rousseau hoe hij het “van afwasser tot partijvoorzitter” schopte.

Rousseau wordt volgende maand 28, en werd amper een jaar geleden verkozen tot jongste partijvoorzitter ooit in ons land. De afgelopen maanden verbaasde hij vriend en vijand, door als onervaren en jonge nieuwkomer het land mee uit een politieke impasse te helpen. Wie zich afvraagt wat de drijfveren zijn van Rousseau, kan dat binnenkort ontdekken in het boek ‘T.’.

“In dit boek schrijft King Connah zijn origin story”, schrijft uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts op haar site. In ‘T.’ kan de lezer ontdekken hoe Rousseau “het van afwasser tot sp.a-voorzitter schopte". Rousseau vertelt ook hoe de jeugdkampen waaraan hij deelnam als leider hem beïnvloedden en zijn kijk op de maatschappij vorm gaven. “Het is op die kampen dat zijn maatschappelijk engagement en zijn visie op de samenleving is ontstaan en dat zijn politieke strijd begon", klinkt het.



Tijdens één van die kampen ontmoette Rousseau kinderen die hem leerden dat ons land “nog altijd heeft af te rekenen met armoede, ongelijke kansen, verwaarlozing, discriminatie en onderdrukking”. Het is naar één van die jongeren, T., dat het boek vernoemd is.

Het boek zal op 12 december in de rekken liggen.

