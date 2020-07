Congolese president Tshisekedi verwelkomt oprichting Belgische parlementaire commissie IB

De Congolese president Félix Tshisekedi juicht de oprichting van een parlementaire Kamercommissie toe die het koloniaal verleden van ons land onder de loep gaat nemen. Dat schrijft hij in een brief aan koning Filip.

"We verwelkomen de oprichting van de parlementaire commissie die licht moet werpen op het koloniale tijdperk", schrijft Tshisekedi. “Mijn meest vurige wens is dat de conclusies van de commissie ertoe bijdragen dat onze volkeren beter kunnen samenleven. En dat ze het engagement versterken dat onze twee landen blijven strijden tegen alle vormen van discriminatie", aldus het Congolese staatshoofd.

De opdracht voor de commissie is erg ruim. Ze moet klaarheid verschaffen over de periode van Congo-Vrijstaat (1885-1908) en over het koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962) en moet hieruit lessen te trekken voor de toekomst. Daarbij worden ook de rol en impact van de staat, de autoriteiten en andere spelers (de monarchie, de kerk, ondernemingen) tegen het licht gehouden.

Aanbevelingen

Een ander historisch onderzoek betreft de economische impact van de kolonisatie op België en de kolonies én naar wie daar de vruchten van heeft geplukt.

De commissie moet daarnaast aanbevelingen formuleren over hoe moet worden omgegaan met het verleden en moet ook voorstellen uitwerken voor verzoening tussen Belgen onderling (inclusief Belgen van Congolese, Rwandese en Burundese origine). Tot slot moet de commissie voorstellen uitwerken die de betrekkingen tussen de Belgen en de Congolezen, de Rwandezen en de Burundezen moeten optimaliseren.