Congolese president sinds zondag op "privébezoek" in België KVE

06 juli 2020

21u26

Bron: Belga 0 De Congolese president Félix Tshisekedi is zondag in Brussel aangekomen voor een "privébezoek" van een tiental dagen, net nu zijn coalitie zich in zwaar weer verkeert. Dat meldt de Congolese nieuwssite Congo Indépendant. Een zeer goede bron bevestigt het nieuws aan Belga. Vorige week, naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, sprak de Belgische koning Filip nog zijn diepste spijt uit over de Belgische wandaden in Congo.

Volgens de Congolese nieuwssite is Tshisekedi in België voor een medische check-up, en zal hij ook Belgische en Europese politici zien.

Sinds begin vorig jaar leidt Tshisekedi het land, maar dat moet hij doen in een ongemakkelijke coalitie met zijn voorganger Joseph Kabila. De aanhangers van de vorige president heeft een ruime meerderheid in de Assemblée nationale, waardoor de president aan handen en voeten gebonden is voor de hervormingen die hij wilde doorvoeren.

Spanningen

De voorbije maanden liep de spanning tussen Tshisekedi's achterban en het Front commun pour le Congo van Kabila al regelmatig op. Vorige week werd een nieuwe aflevering toegevoegd aan die spanningen binnen de regering. Buiten de wil om van de machtige katholieke kerk werd Ronsard Malonda aangeduid als nieuwe voorzitter van de kiescommissie Céni. Malonda maakte al deel uit van de vorige kiescommissie, en zal nu dus de volgende stembusgang, van 2023, moeten voorbereiden. Bij middenveld en oppositie is er echter weinig vertrouwen in een eerlijke voorbereiding. Het was immers de kiescommissie die Tshisekedi uitriep tot winnaar, hoewel uit gelekte resultaten bleek dat Martin Fayulu de verkiezingen van eind 2017 met voorsprong gewonnen had.

In zijn speech voor de viering van de onafhankelijkheid had Tshisekedi Belgen en Congolezen gevraagd om samen de geschiedenis van de kolonisatie te herschrijven. In die toespraak had hij België omschreven als zijn "andere Congo", een verwijzing naar de bijna 35 jaar dat hij in ons land woonde.