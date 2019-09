Congolese president lonkt naar Belgische ondernemers: "We zijn een nieuw tijdperk binnengetreden" HAA

17 september 2019

19u30

Bron: Belga 0 In een toespraak voor het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) heeft de Congolese president Félix Tshisekedi Belgische bedrijven warm gemaakt om in Congo te investeren. Hij maakt zich sterk dat hij en zijn nieuwe regering werk zullen maken van vrede en veiligheid in het land. "We zijn een nieuw tijdperk binnengetreden", zei Tshisekedi.

Tshisekedi, die vorig jaar aan de macht kwam na omstreden verkiezingen, is in België voor een eerste officieel bezoek. Dat moet de relaties met Congo, die onder de vorige president Joseph Kabila bekoeld waren, nieuw leven inblazen.

Na de politieke contacten deze ochtend en een ontvangst bij de koning vanmiddag, was het deze namiddag de beurt aan het bedrijfsleven. Congo hoopt ook de economische banden te versterken en Belgische investeringen aan te trekken. Dat is niet evident: in internationale rankings van investeringsvriendelijke landen bengelt Congo namelijk onderaan. Het land heeft onder meer af te rekenen met corruptie, geweld en slechte infrastructuur en blijft bovenal een van de armste landen ter wereld.

Strijd tegen corruptie

Tshisekedi belooft op alle vlakken beterschap. "We gaan een agentschap voor de strijd tegen de corruptie oprichten", zei hij. De gammele infrastructuur zal worden aangepakt en het niveau van het onderwijs en de beroepsopleidingen zal worden opgetrokken. Buitenlandse investeerders zullen makkelijker aan een visum kunnen geraken. En er zal een einde komen aan het geweld. "Er is nog geweld, maar we engageren ons om al die fenomenen met wortel en al te bestrijden, in het belang van zowel onze eigen bevolking als van wie in ons land wil investeren."

De nieuwe president wil de Congolese economie zelf moderniseren en diversifiëren, zodat een eigen industrie de rijke grondstoffen van het land zelf kan aanwenden. "De mijnen hebben voor de Congolezen zelf quasi niets opgeleverd", zei Tshisekedi. Investeringen in nieuwe energievoorzieningen moeten die diversificatie mogelijk maken. Voor het digitaliseren van de economie zal Congo een agentschap oprichten.

“Vrees niet”

Voor die economische transformatie hoopt Tshisekedi beroep te kunnen doen op Belgische bedrijven. "We vragen begeleiding van België. Vrees niet, anders mist u opportuniteiten." Aan interesse van het Belgische bedrijfsleven voor Congo lijkt het niet te ontbreken. Het seminarie bij het VBO vandaag was meer dan volzet.

Tshisekedi noemde het een "immens plezier" om in België te zijn. "Ik heb hier de helft van mijn leven doorgebracht. Ik zal me altijd thuis voelen in België."

Niet iedereen was even blij met de komst van de Congolese president: net als aan het Egmontpaleis vanmorgen betoogden tegenstanders van Tshisekedi even verderop.