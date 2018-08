Congolese oud-vicepresident Bemba komt naar België TTR

04 augustus 2018

17u40

Bron: Belga 1 Jean-Pierre Bemba keert terug naar Europa en komt zelfs naar Brussel. De voormalige Congolese vicepresident kondigde donderdag nog zijn kandidatuur aan voor de presidentsverkiezingen in Congo.

De 55-jarige Bemba keerde woensdag na elf jaar terug naar Congo. Hij trok donderdag met een escorte naar de onafhankelijke nationale kiescommissie (CENI) in Kinshasa, waar hij werd ontvangen door voorzitter Corneille Nangaa.

Vandaag keerde hij terug naar zijn familie in Gemena, in het noordwesten van Congo.

"Senator Bemba keert morgen terug naar Kinshasa en vertrekt nadien vanuit de internationale luchthaven van Ndjili naar Brussel", zegt Jacques Djoli, senator van Bemba's partij, de Mouvement de Libération du Congo (MLC). "In september keert hij terug naar Congo."

De presidentverkiezingen in Congo zijn gepland voor 23 december.

Vorige maand werd Bemba in een uitspraak van het Internationaal Strafhof in beroep vrijgesproken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die zijn militie volgens de aanklacht vijftien jaar geleden had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek.