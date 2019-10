Congolese ambassade in Brussel dient klacht in wegens vandalisme kv

11 oktober 2019

18u53

Bron: Belga 0 De Congolese ambassade in Brussel heeft een klacht ingediend tegen bepaalde "individuen" die zich vorige zaterdag bezondigd zouden hebben aan vandalisme aan de ambassade. Enkelen daarvan zijn "formeel geïdentificeerd". Dat meldt de ambassade vandaag.

De ambassade zegt dat de daders van het vandalisme hun daden deelden via sociale media. "Vlaggen van de republiek zijn verscheurd. Het staatshoofd (Félix Tshisekedi, red.) en zijn voorganger (Joseph Kabila, red.) zijn beledigd. Er is opgeroepen tot een opstand en tot haat tegenover een buurland (Rwanda, red.). Er werden ongepaste vlaggen (van Zaïre, red.) opgehangen aan de muur van de ambassade, en beledigende en lasterlijke spandoeken. Er is uitgebreid verslag van gedaan op sociale media", zegt de ambassade, die Congo vertegenwoordigt bij de drie Benelux-landen en bij de Europese Unie.

"Omdat zo'n ernstige schade is toegebracht aan de belangen en de eer van de republiek, aan het staatshoofd, maar ook aan het Congolese volk in zijn geheel, heeft Congo beslist om zijn advocaten klacht te laten neerleggen met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter. De klacht is gericht tegen individuen die geïdentificeerd zijn of die dat nog moeten worden", klinkt het in een persbericht.