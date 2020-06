Congo dreigt met uitwijzing van drie Belgen na racistische Facebookposts over Pierre Kompany Stephanie Romans kv

25 juni 2020

22u27

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 7 Congo dreigt drie Belgen het land uit te zetten vanwege racistische Facebookreacties op een interview met Pierre Kompany. De vader van Rode Duivel Vincent Kompany en de burgemeester van Ganshoren zei daarin dat hij vindt dat België excuses moet maken voor de kolonisatie.

Drie Belgen die in Lumumbashi wonen zijn door de Congolese autoriteiten verhoord over hun Facebookberichten. Zo moest Alain D. uitleggen waarom hij Kompany bedreigde met het bericht dat hij “een goede taxidermist kent”, die de CHD-burgemeester “gratis zou vereeuwigen en in het museum tussen Afrikaanse dieren zou plaatsen.” Een zekere Alexis D. en Nicolas B. vonden dat een goed idee, zo blijkt uit hun reacties.

Naar aanleiding van de posts is in Congo een petitie gestart voor de uitzetting van de Belgen. De ondertekenaars vinden dat de drie Belgen de antiracismewetgeving overtreden en niet meer in het land thuishoren. Buitenlandse Zaken bevestigt dat de drie intussen verhoord zijn door de autoriteiten. “We volgen de situatie op, maar voorlopig is er nog geen beslissing over een uitwijzing gevallen”, klinkt het.



Volgens het Congolose medium Afrikarabia heeft Alain D. intussen een brief met excuses naar Kompany gestuurd. Daarin schrijft hij dat hij zich “heeft laten meeslepen in een verhitte discussie”, aldus de nieuwssite. “Ik schaam me voor mijn uitspraken.”

Ik zou niet in hun plaats willen zijn, maar zij maken niet mee wat ik meemaak Pierre Kompany

Pierre Kompany zegt aan de Brusselse krant La Capitale dat hij niet wil reageren op de zaak omdat hij na het bewuste interview al veel racistische commentaren moest slikken. Zijn partijgenoten in de Brusselse CdH-fractie hebben in het Parlement aangekondigd dat ze daar klacht voor zullen indienen. Aan de RTBF zei de burgemeester van Ganshoren dat hij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor wat zich in Congo afspeelt. “Ik zou niet in hun plaats willen zijn, maar zij maken niet mee wat ik meemaak”, zei hij nog.