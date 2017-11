Confronterende getuigenis van een mama: "Neusverkoudheid dacht de dokter, maar we verloren ons zoontje aan RSV" EB

Bron: Wendy Stippelmans 0 Thinkstock Archiefbeeld. RSV is weer in het land. De voorbije week zijn al enkele jonge kinderen in het ziekenhuis beland met het respiratoir syncytieel virus. “We zitten in het prille begin van een epidemie”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Als reactie op dit bericht in onze krant, schrijft Wendy Stippelmans een confronterende brief naar onze redactie. Haar zoontje Kobe overleed aan RSV.

"Wij zijn ons zoontje verloren aan RSV, hij zou vandaag 12 jaar worden... Ik was vanochtend wenend wakker geworden, en het was lang geleden dat ik zo’n slechte dag heb gehad. Toen zag ik jullie nieuws over RSV. Als het virus nu al in het land is, kan het wel eens een pittige winter worden. Daarom doe ik nu mijn verhaal. Om andere jonge ouders bewust te maken van het feit dat RSV echt gevaarlijk kan zijn".

"Onze Kobe was amper vijf weken toen ik met hem naar de huisdokter trok. Hij had een neusverkoudheid en piepte wat. Normaal hebben kinderen op die leeftijd nog voldoende antistoffen in het lichaam waardoor ze geen verkoudheid kunnen krijgen".

"Het zal wel zo erg niet zijn"

"Maar RSV is heel sterk. De dokter sprak de mogelijkheid uit dat hij dit virus had opgelopen. 'Om daar zeker van te zijn zou ik zijn snot naar het labo moeten sturen. Maar ik denk niet dat het dat is', klonk het. Waarop ik naar huis ging met de raad Kobe zijn neusje regelmatig vrij te maken met fysiologisch serum. Ik dacht: het zal wel zo erg niet zijn. De dokter heeft niets gehoord op zijn longen, hij maakt ook geen koorts".

"Drie dagen later, op 27 december, is Kobe plots gestopt met ademen. De ambulance is gekomen en ze hebben hem nog meegenomen naar het ziekenhuis, maar er was niets meer aan te doen. De kinderarts drong aan op een autopsie. Zijn hersenen, hart en organen bleken kerngezond. Maar in de slijmpjes in zijn neusje werd wel de RSV-infectie teruggevonden...".

Ander zoontje ook getroffen

"Ik heb later nog een zoontje gekregen, Vince die nu 5 is. Ik was er als de kippen bij toen hij op zijn drie maanden een zware neusverkoudheid kreeg en begon te piepen. Deze keer trok ik rechtstreeks naar de pediater. Mijn hart stond stil toen hij zei: hij heeft RSV. De dokter wist me toch gerust te stellen: een baby van enkele maanden is al veel sterker dan een zuigeling van enkele weken. Als je wil nemen we hem op in het ziekenhuis, maar eigenlijk is hij daar niet ziek genoeg voor. Gelukkig ging het vrij snel over".

"Ik wil ouders toch de raad geven het zekere voor het onzekere te nemen. Ga meteen naar een specialist, als je vreest dat er meer aan de hand is dan een gewone verkoudheid. Veel beterschap voor alle kleintjes die er nu mee te maken hebben".

