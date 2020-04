Conferentie op Zoom wordt slachtoffer van raid met kinderporno ttr

22 april 2020

19u14

Bron: belga 4 Een Vlaamse wetenschappelijke conferentie is het slachtoffer geworden van een "zoomraid", een aanval door ongewenste gasten. Een onbekend persoon heeft zich aangemeld bij het congres op het online videoconferentieplatform Zoom en begon kinderporno te tonen. De politie voert een onderzoek en de organisatie excuseert zich bij de zowat 60 deelnemers.

Wetenschappers en geïnteresseerde burgers namen gisteren tussen 13.30 en 14.30 uur deel aan de zoomsessie "Citizen Science inspiratiesessie", waar zes sprekers het woord namen. Maar in de loop van de conferentie werd het online evenement verstoord door de shockerende beelden. Het incident kwam vandaag aan het licht nadat de UGent het gebruik van Zoom door haar personeel voor alle gebruik afraadt.

In de loop van de teleconferentie trok gisteren een onbekende deelnemer onder de naam "Sarah Miller" de aandacht met beelden van kinderpornografische aard. Die zijn gedurende een dertigtal seconden getoond aan alle deelnemers. De organisatie kon daarna ingrijpen en de dader werd uit het gesprek verwijderd. Al waren de deelnemers op dat moment al onder de indruk van het incident.

"We hebben het er moeilijk mee dat dit is kunnen gebeuren en bieden daarvoor onze excuses aan", meldt de organisatie. Bij de teleconferentie waren niet enkel UGent-medewerkers betrokken en de sessie was niet door de UGent georganiseerd. De inspiratiesessie was een initiatief van het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science Scivil en de Jonge Academie, een vereniging van jonge Vlaamse onderzoekers.

Onderzoek

De uitnodiging werd eerst naar leden verstuurd maar is ook gedeeld op een Facebookpagina. Om aan het gesprek deel te nemen moest geen toegangscode worden ingegeven of toelating worden gevraagd. Het is niet duidelijk wie “Sarah Miller” is, waarschijnlijk gaat het om een pseudoniem. Om deel te nemen aan de sessie moesten geen geverifieerde identiteitsgegevens verschaft worden.

De moderatoren hebben ook geen IP-adres of andere identificatieparameters genoteerd om te verifiëren waar de sabotage haar oorsprong heeft. “De strafbare interventie is gemeld aan de politie en aan Child Focus”, meldt de organisatie, wat door de politie van Gent wordt bevestigd. “We zullen de sessie uiteraard niet bewaren en verspreiden zoals initieel wel was gepland.”

Scivil geeft nog aan dat ze het Zoom-platform niet meer zal gebruiken voor volgende online sessies. Eerder gaf ook de UGent aan het gebruik van Zoom af te raden. Al lijkt vooral het openbaar karakter van de inspiratiesessie die gisteren werd geprogrammeerd, gecombineerd met de verspreiding van inloggegevens, verantwoordelijk te zijn voor het incident.