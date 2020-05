Confederatie Bouw: “Verkoop nieuwbouwwoningen gehalveerd tijdens coronacrisis” HLA

20 mei 2020

16u14

Bron: Confederatie Bouw 0 Sinds het losbarsten van de coronacrisis is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen met 47 procent gedaald. Dat blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw bij woningbouwers. “De markt is echt ingestort”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Om een ommekeer te bewerkstelligen zijn er steunmaatregelen nodig die het investeringspeil van de gezinnen ondersteunen.”

Dat er sinds het uitbreken van de pandemie maar half zoveel huizen zijn verkocht dan normaal, is volgens de Confederatie Bouw ongezien. Het voorjaar is normaal gesproken het beste moment voor de verkoop van nieuwe projecten, klinkt het. Tijdens de zomer valt de verkoop dan klassiek wat terug. “Dat zal ervoor zorgen dat de woningbouwers, zonder heropleving, vanaf het najaar met een ferme krimp in de activiteit zullen zitten”, vreest de Confederatie.

“Daarom hebben we nu meteen tijdelijk fiscale steunmaatregelen nodig die ten laatste eind mei ingaan en meteen zorgen voor een schokeffect”, aldus de Mûelenaere. “Zo moet er een sterke fiscale incentive komen voor gezinnen die investeren in vastgoed.”



Sinds 11 mei mogen vastgoedmakelaars opnieuw bezichtigingen organiseren en geïnteresseerde kopers ontvangen. Op 4 mei werden zo goed als alle bouwwerven al heropgestart.

Lees ook:

Coronacrisis in het vastgoed: verkoop stokt en werven liggen stil maar prijzen zullen (wellicht) niet dalen

Lange wachtlijsten bij vastgoedmakelaars voor plaatsbezoeken

Béa Vandendael (56), de makelaar uit Blind Gekocht: “Er is voor iedereen een geschikt huis. Je moet alleen realistisch zijn”(+)