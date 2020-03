Confederatie Bouw roept op facturen tijdig te betalen: “Financiële ravage dreigt" ttr

25 maart 2020

16u28

Bron: belga 2 Liquiditeitsproblemen dreigen voor bijna 4 op de 10 bouwbedrijven wanneer de maatregelen tegen corona op 5 april aflopen, worden de richtlijnen verlengd tot eind april dan wordt dat bijna 60 procent. Dat zegt de Confederatie Bouw na een bevraging bij 902 aannemers. Gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere waarschuwt voor "financiële ravages" in de sector en roept op de facturen op tijd te betalen.

De sectorfederatie heeft "alle begrip voor de coronamaatregelen die de regering tot nu toe genomen heeft", klinkt het. Maar omdat het voor heel wat bouwbedrijven erg moeilijk is om alle regels in acht te nemen - denk maar aan sociale afstand - hebben veel ondernemingen hun activiteiten stopgezet. Volgens de Confederatie Bouw is dat het geval voor 4 op de 10 bedrijven. De overgrote meerderheid van de bouwondernemingen die wel nog actief zijn, zijn bovendien slechts gedeeltelijk aan de slag, klinkt het.

De coronacrisis heeft dus onvermijdelijk een impact op de bedrijfsfinanciën. Volgens de Confederatie zullen 38 procent van de bouwbedrijven met een liquiditeitsprobleem kampen als de maatregelen op 5 april eindigen, zoals nu voorzien is. Ze kunnen dan niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Worden de maatregelen verlengd, tot eind april of zelfs eind mei, dan loopt dat aantal op tot respectievelijk 58 en 78 procent van de bedrijven. De cijfers komen uit een bevraging van de Confederatie Bouw bij 902 aannemers.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder bij de Confederatie Bouw, waarschuwt voor "financiële ravages" in de sector en roept alle opdrachtgevers, publiek en privaat, op om facturen stipt te betalen. "Correct betaalgedrag zorgt voor meer overlevingskansen voor bedrijven".

