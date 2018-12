Confederalisme? "Jamais" met Di Rupo SPS

22 december 2018

Bron: Belga 0 Met de PS wordt er niet onderhandeld over confederalisme. "Jamais", zo maakt voorzitter Elio Di Rupo in een interview met de krant De Tijd nogmaals duidelijk. "Het confederalisme betekent dat je federaal niets meer samen doet, of toch bijna niets meer. Dat kunnen we niet aanvaarden. Wat is het cement dat ons land samenhoudt? Dat is het gevoel van velen dat ze Belg zijn. Dat gevoel is er op een specifieke, Belgische manier. Maar het is er wel", zo stelt Di Rupo.

Het tweede "cement" in België is de sociale zekerheid, aldus de PS-voorzitter. "De sociale zekerheid garandeert de solidariteit tussen het noorden, dat rijker is, en het zuiden, waar de problemen groter zijn. Als die sociale zekerheid in twee wordt gesneden, ontploft het land. Zo simpel is het.”

Di Rupo ontkent dat de PS zelf stiekem het confederalisme aan het voorbereiden is, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever beweert. "Hij slaagt erin mensen te doen geloven dat anderen willen wat hij wil. Maar het klopt niet. Dat wij het confederalisme zouden voorbereiden, is een fantasie die enkel in het hoofd van Bart De Wever bestaat.”

De PS zou liever niet besturen met N-VA, dat volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois weer volop de kaart van het confederalisme wil trekken. Maar of Di Rupo met de N-VA aan tafel moet, hangt volgens hem eerder af van de andere Vlaamse partijen. "Hoe belangrijk vinden zij het dat de N-VA mee bestuurt? Willen Open VLD en CD&V er de N-VA per se bij? Of zijn ze bereid een coalitie zonder haar te vormen?”