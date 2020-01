Concurrentie tussen trein en vliegtuig moet volgens actiegroepen aangepakt worden: "Klimaatimpact is 11 keer kleiner” AW

20 januari 2020

11u21

Bron: Belga 0 De klimaatimpact van de reis Wenen-Brussel met de nachttrein is elf keer kleiner dan de impact van dezelfde reis met het vliegtuig. Dat zeggen vijf actiegroepen maandag, naar aanleiding van de aankomst van de eerste reguliere nachttrein in België sinds 2003.

De vijf actiegroepen (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Trein Trambus, Zomer Zonder Vliegen en Back on Track Belgium) noemen de verbinding met Brussel "een nieuwe veelbelovende stap". Ze zijn van mening dat de trein klimaatgewijs de beste oplossing is voor kortere reizen, maar dan moet de oneerlijke concurrentie tussen trein en vliegtuig wel aangepakt worden. Want "de luchtvaartsector blijft grotendeels buiten schot in de klimaatdoelstellingen en vliegen is zo goed als belastingvrij".

‘Hub’ voor nachttreinen

De groepen pleiten er nog voor Brussel uit te bouwen tot een hub in het netwerk van nachttreinen. "Er moeten nachttreinen komen vanuit Brussel naar verschillende Europese hoofdsteden." Dat is niet alleen een oproep naar de NMBS, maar ook naar de overheid. "De nieuwe beheersovereenkomst, die trouwens al zes jaar op zich laat wachten, moet een ambitieus luik bevatten over nachttreinen en internationaal reizigersvervoer", luidt het.

Zonder vertraging

De eerste nachttrein kwam vandaag overigens aan op spoor 6 in Brussel-Zuid, én zonder vertraging. De nachttrein had er een rit van ongeveer 14 uur op zitten vanuit Oostenrijk. Voortaan kan je twee keer per week ‘s nachts de reis maken tussen Oostenrijk en België, via Duitsland en met in België haltes in Luik, Brussel-Noord en Brussel-Zuid.

Vanuit Brussel kan je op maandag en donderdag richting Oostenrijk vertrekken. In de omgekeerde richting vertrekt de nachttrein op zondag en woensdag. Er zijn stops in onder meer de Duitse steden München, Nürnberg en Passau, en in Oostenrijk in Innsbruck, Linz en Wenen.

Vanaf deze week rijdt de nachttrein tussen Wenen en Brussel. Daarvoor werken we nauw samen met @unsereOEBB. Zo zorgen wij voor de locomotief voor het Belgische traject, maar ook voor ervaren treinbestuurders en treinbegeleiders pic.twitter.com/qJLr3bwRTh NMBS(@ NMBS) link