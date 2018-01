Conclusie van audit: "Wijkgezondheidscentra worden overgefinancierd" ep

22 januari 2018

18u03

Bron: Belga 0 De transparantie bij medische huizen of wijkgezondheidscentra in ons land kan beter, en veel van die centra zijn overgefinancierd. Dat is de conclusie van een audit door KPMG, besteld door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Een werkgroep binnen het Verzekeringscomité van het Riziv moet nu bestuderen hoe de werking kan verbeteren, maar in afwachting kunnen er wel weer nieuwe wijkgezondheidscentra worden erkend.

Bevoegd minister Maggie De Block bevroor in oktober vorig jaar de erkenningen voor nieuwe medische huizen, in afwachting van een audit binnen de sector. De 175 wijkgezondheidscentra in ons land krijgen per ingeschreven patiënt elke maand een vast forfaitair bedrag, betaald door de ziekteverzekering en dus met belastinggeld, goed voor een hap van 152 miljoen euro uit het Riziv-budget in 2016. Minister De Block wilde controleren of dat geld wel goed wordt besteed.

De resultaten van de audit zijn vandaag besproken binnen het Riziv. Grote wantoestanden kwamen daarbij niet aan het licht, al zijn er wel vraagtekens over de financiering en de transparantie van de medische huizen.

Bijvoorbeeld: de wijkgezondheidscentra hebben gemiddeld 396 euro kosten per patiënt, terwijl ze in totaal wel 455 euro per patiënt ontvangen. Die "overfinanciering" wordt volgens het kabinet-De Block door "sommige medische huizen" gebruikt om meer te investeren in het zorgaanbod, "maar daar zit geen echte lijn in". Lees: wat er nu precies met dat extra budget gebeurt, is niet duidelijk.

Niet transparant

Ook de transparantie laat soms te wensen over. Medische huizen houden nauwelijks gegevens bij over de patiënten die zich uitschrijven uit het systeem. Gevolg: de centra ontvangen forfaits voor patiënten die eigenlijk niet meer langskomen, maar niets hebben laten weten. Die patiënten kunnen dan niet terugbetaald worden voor de zorgen die ze bij een klassieke huisarts krijgen, omdat ze nog zijn ingeschreven in het systeem van de medische huizen.

Een werkgroep binnen het Riziv krijgt nu drie maanden de tijd om de audit verder te bestuderen en voorstellen te doen om het systeem te verbeteren. De beleidscel van minister De Block hakt dan de knoop door. In afwachting daarvan kunnen er wel weer wijkgezondheidscentra worden erkend, benadrukt het kabinet van de minister nog.