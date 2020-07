Exclusief voor abonnees

Conclusie na drie uur durend Overlegcomité: strenger controleren en versoepelingen on hold

“Niet op vakantie om even alle regels achter je te laten”

Bieke Cornillie

19 juli 2020

20u11

0

Alle versoepelingen on hold en strenger controleren. Dat is de conclusie van het drie uur durende overleg waarvoor de experts van de deelstaten gisteren werden bijeen geroepen. Vooral de bestaande maatregelen worden nog eens extra in de verf gezet.