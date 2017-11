Concertzalen voeren strijd tegen rokers op Redactie

Bron: Belga 0 thinkstock Sigarettenrook helemaal weren uit concertzalen lukt moeilijk, ervaren de uitbaters. Met Kom op tegen Kanker stampen ze een actie uit de grond, berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Terwijl het redelijk goed lukt om in de meeste cafés het rook­verbod af te dwingen, stellen controleurs van Volksgezondheid het vaakst problemen vast bij evenementen en festivals in gesloten ruimtes. "Vorig jaar hebben we bij 22 procent van die controles pv's moeten opstellen", zegt Paul Van den Meerssche. "Behalve over de concertzalen spreken we dan ook over fuiven."

Kom op tegen Kanker werkt intussen aan een actie die de sigaretten definitief moet bannen uit de concertzalen. "We zijn volop bezig om alle partijen te verzamelen", zegt algemeen directeur Marc Michils. "De ­bedoeling is de campagne te richten op jongeren en het positief te benaderen: eigenlijk is roken compleet achterhaald. Je hebt het niet nodig om je uit te leven. Die boodschap werkt aanvullend bij het verbod, en zo'n strategie kan werken om gedrag te veranderen."

De campagne wordt volgend jaar zichtbaar.