Computer vergrendeld door hackers? Misschien heeft de politie de juiste codes voor u

09 februari 2018

10u57

De federale politie kondigt samen met het parket en het Centrum voor Cybersecurity België aan dat ze inbeslaggenomen decryptiesleutels van ransomware zal vrijgeven. Met die codes kunnen gebruikers van wie de computer is geblokkeerd door hackers, proberen hun toestel opnieuw te ontgrendelen zonder de afpersers te betalen.

"Via politionele informatie vernam de Federal Computer Crime Unit (FCCU) dat er Belgische slachtoffers zijn van Cryakl-ransomware en werd een Command & Control-server van deze cryptowarecampagne gelokaliseerd in een buurland", zegt de politie in een persbericht.

"Op basis van deze informatie opende het federaal parket een opsporingsonderzoek, waarbij deze server, evenals enkele andere servers, door de Belgische autoriteiten werden inbeslaggenomen. Uit de forensische analyse van het inbeslaggenomen materiaal kwamen onuitgegeven decryptiesleutels naar boven, waarmee slachtoffers opnieuw toegang kunnen krijgen tot hun versleutelde gegevens."

'No More Ransom'

Momenteel worden verdere sporen in het dossier onderzocht. Maar om slachtoffers van de Cryakl-malware te helpen, worden de inbeslaggenomen sleutels niettemin nu al vrijgegeven aan het project ‘No More Ransom’.

Dat project werd opgericht door Europol en de Nederlandse politie in samenwerking met Kaspersky Lab en Intel Security (nu MacAfee) om ransomware wereldwijd te bestrijden. De bijhorende website, www.nomoreransom.org, biedt slachtoffers van ransomware gekende decryptiesleutels aan om bestanden vrij te geven zonder dat er losgeld voor hoeft te worden betaald. Bovendien kan je er ook terecht voor tips rond preventie. Ons land is sinds april 2017 partner in het project.

"Ransomware is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de meest hinderlijke en schadelijke vormen van malware die internationaal actief zijn", zegt de politie nog. Ransomware is een computervirus dat zich in uw computer of smartphone nestelt, er uw bestanden versleutelt en ze pas vrijgeeft na betaling van een som geld, losgeld als het ware.

Uit cijfers van cyberbeveiligingsbedrijf Kaspersky Lab blijkt dat in België in 2016 ruim 11.000 gebruikers werden aangevallen. In 2017 waren het er maar 4.292, maar de focus van de cybercriminelen verschoof wel van de modale gebruiker naar bedrijven en organisaties, waar de schade groter is.