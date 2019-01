Compromis in Gent: Christophe Peeters (Open Vld) wordt ondervoorzitter van gemeenteraad HA

02 januari 2019

15u57

Voormalig schepen Christophe Peeters (Open Vld) wordt ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad. Na drie jaar mag hij het voorzitterschap overnemen.

De gemoederen binnen de Gentse liberale partij raakten verhit omdat Sami Souguir in het nieuwe college schepen wordt, ten nadele van de ervaren Christophe Peeters. De schepen van Financiën en Feestelijkheden viel na een stemming in het partijbestuur uit de boot. Hij kreeg 4.837 voorkeursstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir.

“Ik ben ervan overtuigd dat Christophe Peeters een prominente rol zal blijven spelen in onze partij en zal me daartoe ook engageren”, zei de nieuwe burgemeester Mathias De Clercq vorige week.



De twee hebben nu een compromis gevonden. Peeters blijft deel uitmaken van het Open Vld-college, het orgaan waar de politiek strategische lijnen van de Gentse liberalen worden uitgezet, en krijgt een rol in de gemeenteraad.

“De gebeurtenissen van de voorbije weken hebben mij als mens diep gekwetst”, zegt Peeters in een mededeling. “Ik heb echter als politicus steeds mijn verantwoordelijkheid genomen, ten aanzien van onze stad, mijn partij en mijn bijna 5.000 kiezers. Dit zal ik ook in de toekomst blijven doen als gemeenteraadslid voor Open Vld.”

De Gentse liberalen lichten deze namiddag om 16.30 uur het akkoord toe.