Compromis in de maak over plaatsverdeling in Vlaams parlement? SPS

02 oktober 2019

18u19

Bron: Belga 8 Er komt misschien een einde aan de aanslepende discussie over de plaatsverdeling in het Vlaams parlement. Volgens Belga zouden Vlaams Belang en PVDA in een compromisvoorstel naast elkaar gezet worden. Het voorstel is nog niet goedgekeurd. Vrijdag debatteert het parlement dus nog gewoon volgens de huidige plaatsverdeling.

Komt er eindelijk een einde aan de aanslepende discussie over de plaatsverdeling in het Vlaams parlement? Daar lijkt het toch op. Na maanden getouwtrek ligt er volgens verschillende bronnen een compromisvoorstel op tafel, al willen de meerderheidspartijen voorlopig enkel kwijt dat er "aan een oplossing wordt gewerkt".

In het compromisvoorstel, dat nog moet afgeklopt worden op het Bureau van het parlement, zouden de drie meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V samen in de middenbeuk van het parlement zitten. Maar omdat dat middenvak niet groot genoeg is, moeten er wel zes leden van de meerderheid (twee van elke partij) verhuizen naar het blok met sp.a en Groen. In dat scenario moeten de vier PVDA-verkozenen dan wel verhuizen naar het blok met de 23 Vlaams Belang-verkozenen.

Een akkoord is er nog niet, maar het compromisvoorstel wordt wellicht volgende week maandag besproken op het Uitgebreid Bureau van het parlement.

Pestgedrag

Het is ook afwachten hoe de andere partijen, en dan zeker PVDA en Vlaams Belang, zullen reageren op het voorstel. Vorige week zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens nog in De Ochtend dat hij de "infantiele discussie" over de plaatsverdeling beu was. Een plaatsje naast PVDA zag Janssens echter niet zitten. "Dat zou pestgedrag zijn van de andere partijen, je kunt niet de twee extremen naast elkaar zetten, dat is niet bevorderlijk voor de debatten op woensdag", aldus Janssens.

PVDA-fractieleider Jos D’Haese heeft ook genoeg van de “ridicule discussie” over de plaatsverdeling. “Maar ons samenzetten met Vlaams Belang is natuurlijk helemaal geen goed idee. Dit lijkt op een rondje oppositie pesten”, aldus D’Haese.