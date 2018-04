Complete ravage: 16 voertuigen betrokken bij zware crash op N60 in Nazareth

Lieke Dhondt Wouter Spillebeen Ronny De Coster

19 april 2018

14u03

Bron: Eigen berichtgeving

Op de N60 zijn deze middag ter hoogte van Nazareth zestien voertuigen betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Een vrachtwagen die er richting Gent reed, is volgens de eerste vaststellingen achteraan op een file ingereden. De ravage is enorm en de gewestweg is momenteel volledig afgezet in de richting van Gent.