Complete ravage: 16 voertuigen betrokken bij zware crash op N60 in Nazareth Lieke Dhondt Wouter Spillebeen Ronny De Coster HA

19 april 2018

14u03

Bron: Belga, eigen berichtgeving 511 Op de N60 zijn deze middag ter hoogte van Nazareth zestien voertuigen betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. De ravage is enorm en de gewestweg is momenteel volledig afgezet in de richting van Gent. Er vielen vijf gewonden.

Het ongeval gebeurde op de N60 naar Gent ter hoogte van het kruispunt Groene Vallei. Volgens de eerste vaststellingen reed een vrachtwagen achteraan in op een file. "Er zijn een vijftal mensen gewond geraakt", zegt woordvoerster Katie Lefever van de politiezone Schelde-Leie. "Er vielen geen zwaargewonden en niemand verkeert in levensgevaar. Er is heel veel blikschade. De N60 is volledig afgesloten in de richting van Gent en er is een omleiding aan de Vogelzang richting de N35", aldus Lefever.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, zegt burgemeester Danny Claeys van Nazareth. "Het ging om een tankwagen met een ADR-plaat (voor vervoer van gevaarlijke stoffen, nvdr.). Dat was de eerste bezorgdheid van de politie en brandweer, maar gelukkig was de tank leeg. Het mag een wonder heten dat er niet meer gekwetsten zijn. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar", besluit Claeys.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

