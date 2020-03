Compensatie tot 27 euro per dag en per kind voor kinderopvang SPS TTR

25 maart 2020

16u38

Bron: Belga 6 Onthaalouders en crèches krijgen een vergoeding tussen de 17,5 euro en 27 euro per dag en per kind om hun inkomensverlies te compenseren. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt.

De Vlaamse regering heeft beslist de kinderopvang open te houden, in de eerste plaats voor ouders uit essentiële beroepen (bv. zorg) en voor kinderen uit kwetsbare thuissituaties.

De regering besliste ook al dat ouders niet moeten betalen wanneer hun kind niet naar de opvang gaat in de periode van de coronamaatregelen (minstens tot 5 april). Die afwezigheden tellen niet mee als 'respijtdagen'. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de kinderopvanginitiatieven zelf. Zij blijven met kosten zitten, maar zien hun inkomsten wel dalen. Daarom beloofde de regering al om de verliezen te compenseren.

"Het is niet meer dan terecht en logisch, dat we hen hiervoor compenseren", zegt minister van Welzijn Wouter Beke. De CD&V-minister heeft een compensatieregeling klaar. Voor de opvanginiatieven komt er een compensatiebedrag per afwezigheidsdag. Dat bedrag zelf is afhankelijk van het type opvang en gaat van 17,5 euro voor bepaalde gezinsopvanginitiatieven (de vroegere onthaalouders) tot maximaal 27 euro per dag in de groepsopvanginitiatieven (crèches) die werken met een vrije prijs. Voor een halve opvangdag krijgen de initiatieven 60 procent van de compensatie.

Naast de compensatieregeling heeft de Vlaamse regering ook beslist om bijkomend 10,6 miljoen euro te investeren in de verdere gelijkschakeling van de subsidies in de kinderopvang.

