Communie eindigt met sisser: wie vindt de ring voor Aukje (12)? DJG

25 juni 2018

10u51

Het lijkt uit een foute film te komen. Een gezin uit Nazareth (Oost-Vlaanderen) vierde gisteren de communie van hun 12-jarige dochter Aukje toen de grote verrassing fout afliep.

"Als verrassing hadden we een ring in een ballon met helium verstopt en verstopt tussen andere ballonnen en decoratie. De bedoeling was dat ze tussen de verschillende ballonnen moest zoeken om zo haar mooie ring te vinden", zegt de moeder Maureen Van Herzeele.

Maar het mooie weer stak er een stokje voor. Ze besloten de ramen te openen voor wat frisse lucht en voor ze het wisten gingen de ballonnen vliegen. Nu hopen ze de gouden ballon met de ring terug te vinden zodat Aukje (12) toch nog haar cadeau kan krijgen.

"Het is een zilveren ring met kleine steentjes die in een goudkleurige ballon zit. Het zou geweldig zijn mocht de ring teruggevonden worden."