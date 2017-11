Communicatiebureau hielp De Pauw bij videoboodschap: "Maar valse Twitteraccounts? Niks mee te maken" TT

Bron: Belga 187 VTM Bart De Pauw in het VTM Nieuws afgelopen vrijdag. "Wij hebben niets te maken met de verdachte accounts op de microblogsite Twitter die steunberichten voor #BartDePauw verzenden. Meer zelfs, dit is onethisch en onkies om te doen. Wij zien dit niet als een vorm van crisiscommunicatie. Ook al adviseren wij Bart De Pauw, wij zouden nooit aanraden om zoiets te doen." Dat heeft Eveline De Ridder van communicatiebureau Whyte aan Belga verklaard.

Eerder had social media creative Kenny Vermeulen in De Standaard gewezen op het bestaan van zogenaamde "verdachte accounts" die het allemaal voor De Pauw opnamen.

"Ik ben er toevallig en beroepsmatig achter gekomen dat er meerdere accounts bestaan die een leeg profiel hebben en waar geen foto van terug te vinden is. Ze tweeten op een professionele manier met de hashtag #BartDePauw en bevatten ofwel een neutrale of een positieve boodschap voor De Pauw. Het is ook het enige onderwerp waarover ze getweet hebben. En er staat geen enkele taalfout of andere imperfectie in, wat je toch vaak bij beginnende accounts aantreft", aldus Vermeulen.

Niet eerste keer

Volgens Vermeulen is het niet de eerste keer dat zo een manier van gecoördineerd communiceren via Twitter gebeurt. "Ook rond de komst van het Eurostadion is het me opgevallen dat er accounts waren die enkel als doel hadden om stemming te maken tegen het oude en voor een nieuw stadion", aldus Vermeulen.

Whyte is ook het bureau dat achter de 'spontane' video zit die De Pauw donderdagavond online zette, nadat hij van de VRT had vernomen dat de samenwerking werd stopgezet. De tv-maker pakte de openbare omroep daar duidelijk mee in snelheid en kon zo de toon zetten in het publieke debat.