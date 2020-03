Communicatiebaas van Vlaams parlement feest de ernst weg: “Maar dit was géén lockdownparty” Redactie

14 maart 2020

15u40 108 Kris Hoflack, de communicatiebaas van het Vlaams parlement, heeft gisteren op Instagram een video online gezet waarop hij feestend te zien is. “Roaring twenties, drôle de guerre, alles komt terug, final lockdown”, schreef hij erbij. Opvallend, vermits de federale regering toch benadrukte dat het menens was in de strijd tegen het coronavirus.

Hoflack zelf beklemtoont dat hij niet aanwezig was op een zogeheten ‘lockdownparty’. “Dit was op een restaurant, vlak voor sluitingstijd. Wie goed kijkt ziet welgeteld vijf mensen staan, overigens ook nog op een behoorlijke afstand van elkaar. Mag het nog? Toen ik gisterenavond in Leuven was, zag ik inderdaad dat er feestjes georganiseerd werden in bomvolle cafés. Ik snap dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar wat ik heb gepost, is van een totaal andere orde.”