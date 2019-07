Commotie rond tweet Vlaams Belanger Sam Van Rooy over lastige jongeren: “Misselijkmakend bericht” LH

04 juli 2019

17u02

Bron: Belga 66 Een tweet waarin Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy, fractieleider in spe in de Antwerpse gemeenteraad, zegt dat lastige jongeren in de "Middellandse Zee" mogen gaan zwemmen, veroorzaakt wat deining. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele spreekt van een "misselijkmakend bericht". Van Rooy zelf zegt dat zijn tweet bewust verkeerd wordt geïnterpreteerd en heeft het over "intentieprocessen".

Kersvers Vlaams parlementslid Sam Van Rooy tweette rond de middag een bericht van de Nederlandse krant waarin sprake is van een zwembad in Utrecht dat werkt met aparte zwemtijden voor jongeren en gezinnen. En dan volgt een tweet met de boodschap: "Ik ken nog wel een 'zwembad' waar deze 'lastige jongeren' helemaal apart in hun 'eigen zwemtijd' mogen gaan zwemmen: de Middellandse Zee."



Verschillende mensen zien er een verwijzing in naar de verdrinkingen op de Middellandse Zee. "Dat bewijst dat er in ons onderwijs nog veel werk aan de winkel is op het vlak van begrijpend lezen. Mensen interpreteren de tweet bewust verkeerd en gebruiken dat dan als een stok om ons mee te slaan. Wat ik wil zeggen is dat ik dat tuig, dat voor het overgrote deel Marokkaan is, uit onze zwembaden en uit ons land wil. Men maakt intentieprocessen en kan niet lezen. Aan de Middellandse Zee zwemmen dagelijks duizenden toeristen. Die verwijzing naar de verdrinkingen in de Middellandse Zee staat helemaal niet in mijn bericht. Integendeel, mijn partij pleit al jaren voor het Australische model waarbij er 0 verdrinkingen zijn", legt Van Rooy uit aan Belga.



Maar ook voor N-VA-fractieleider Matthias Diependaele lijkt de tweet van Van Rooy een brug te ver. "Zonder meer een misselijkmakend bericht!", reageert hij op Twitter. Bij N-VA, de partij van Diependaele, blijft men wat meer op de vlakte: "Dat bericht is voor rekening van Van Rooy. Wij hebben altijd gezegd dat we het signaal van de kiezer ernstig moeten nemen en over de inhoud moeten spreken met de partij die bij de verkiezingen veel stemmen gewonnen heeft".

Zonder meer misselijkmakend bericht! Matthias Diependaele(@ MDiependaele) link

In hun argumenten om niet met Vlaams Belang rond de tafel te zitten, verwezen Open Vld en CD&V de voorbije weken zowel naar fundamentele verschillen als naar de stijl van figuren zoals Filip Dewinter, Dries Van Langenhove en Sam Van Rooy. Bewijst Van Rooy met zijn tweet niet dat die partijen een punt hebben? "Helemaal niet", zegt Van Rooy. "Men zoekt altijd gewoon een stok om mee te slaan. Men gaat dit ook weer compleet verkeerd interpreteren om het cordon sanitaire te verantwoorden, terwijl dat cordon een puur machtsinstrument is geworden", dixit Van Rooy.

Van Grieken ziet probleem niet

Van Rooy krijgt alvast de ruggensteun van zijn voorzitter Tom Van Grieken en fractieleider Chris Janssens. "Ik zie het probleem niet. Tal van islamitische landen liggen aan de Middellandse Zee. Dat ze daar de boel op stelten gaan zetten... Insinueren dat @SamvanRooy1 die mensen liever ziet verdrinken. Dat is pas degoutant", tweet Van Grieken. Ook fractieleider Chris Janssens noemt de link met verdrinking "totaal absurd". "En aan intentieprocessen, die gevoed worden door politieke opponenten, doe ik niet mee. Onze parlementsleden weten dat ze - zeker in zwoele komkommertijd - best het hoofd koel houden", aldus Janssens.