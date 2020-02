Commotie over tweet van N-VA-gemeenteraadslid die aanslag in Hanau linkt aan massamigratie HLA

20 februari 2020

19u20 0 In een inmiddels verwijderd bericht op Twitter linkte N-VA’er Pieter Boudry de aanslag in het Duitse Hanau aan massamigratie. “Ik hoop dat alle beleidsmakers inzien dat ‘ontwrichting van de samenleving’ door massamigratie toe te laten jammer genoeg alleen maar meer geweld zal voortbrengen”, klonk het.

Dit was de verwijderde tweet, die je alras een zuivere inkijk geeft in de smeuïge gedachtengang van sommige Vlaams-nationalisten. pic.twitter.com/kVHXAUqH7U Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Pieter Boudry is gemeenteraadslid voor N-VA in Scherpenheuvel-Zichem. Zijn bericht over de aanslag in Hanau en de link met massamigratie schoot bij veel twitteraars in het verkeerde keelgat. Viroloog en opiniemaker Marc Van Ranst noemt het “één van de meest schandalige tweets die ik ooit ben tegengekomen”. Open Vld-politica Alexandra D’Archambeau vindt de tweet “ranzig” en “degoutant”.

OKE DUS (nu komt ie):



Het is dus de schuld van de immigratie dat er extreem rechtse zotten rondlopen.



Hoe zat dat dan met Hitler? Was het de schuld van de joden? #ranzig #degoutant https://t.co/UxN8KO8A7H Alexandra D’Archambeau(@ alexandradarch) link

Niet veel later verwijderde Boudry het omstreden bericht. In de plaats daarvan schreef hij: “Stop racisme. Stop extremisme. Stop geweld.”

Stop racisme.

Stop extremisme.

Stop geweld.https://t.co/v4vYJDRHb7 Pieter Boudry(@ BoudryPieter) link

