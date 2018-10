Commotie na gruwelijke beelden van gecastreerde zwerfkattin in Lo-Reninge Gudrun Steen

18 oktober 2018

15u19 0 Joela de Groof uit Lo-Reninge steekt op Facebook haar boosheid over een gesteriliseerde zwerfkattin niet onder stoelen of banken.

“Er liepen hier vijf zwerfkatten rond en vier heeft het team van de technische dienst van Lo-Reninge kunnen vangen voor castratie en sterilisatie”, doet Joela het verhaal. “Toen ze de dieren terugbrachten was er één kattin aan het bloeden. Ik heb haar gewassen en in de warmte gelegd maar veel leven kwam er niet in. Haar buikje was ook op een erg slordige manier gehecht. Ik belde naar het stadsbestuur en naar de dierenarts die de sterilisatie had uitgevoerd maar alles zou volgens het boekje gebeurd zijn. Ik kon het niet langer aanzien en reed naar de dierenkliniek.”

“Daar stelden ze een inwendige bloeding vast. Ze heeft een infectie, koorts en druppelt nog wat bloed. De baarmoeder is er niet uitgehaald, enkel de eileiders. Die waren niet goed afgehecht en losgekomen met de bloeding als gevolg. Ze had ook bloedklonters in haar buik. De oorspronkelijke hechtingsdraad die de dierenarts had gebruikt was niet verteerbaar. Het arme dier heeft al veel bloed verloren. Dit is toch geen zwerfkattenbeleid? Ook twee andere zwerfkatten die werden gesteriliseerd of gecastreerd zijn er slecht aan toe.”

“Behouden vertrouwen in dierenarts”

Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) van Lo-Reninge schrok toen hij de beelden van de bebloede kat zag op Facebook. “Wie een probleem ervaart met zwerfkatten, mag de milieudienst bellen en dan zetten we kooien uit. We verwittigen uiteraard eerst de buurt zodat de huiskatten gekenmerkt kunnen worden. Bij die mevrouw zaten er vijf zwerfkatten rond haar woning. We werken al jaren met dezelfde erkende dierenarts.”

“Hij heeft ondertussen al meer dan veertig sterilisaties en castraties uitgevoerd en nooit waren er problemen. Ik heb de dierenarts onmiddellijk gebeld en hij drukte me op het hart dat hij alles volgens het boekje heeft gedaan. Zolang er niet is bewezen dat de schuld bij de dierenarts ligt, behouden we het vertrouwen in hem. We zullen het wel zeker opvolgen en bespreken in het eerstvolgende schepencollege. Zo’n zaken moeten uiteraard vermeden worden maar nogmaals: ik weet niet wat er verkeerd is gelopen.”

De post van Joela lokt heel veel reacties uit. Haar bericht werd al meer dan 1.400 keer gedeeld en bijna duizend mensen postten een bericht.