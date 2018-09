Commissie radicalisering komt samen in Vlaams parlement na 'Pano'-reportage TT

06 september 2018

11u51

Bron: Belga 0 De commissie radicalisering van het Vlaams parlement komt volgende week donderdag samen om het te hebben over de rechtse jeugdorganisatie Schild & Vrienden. Dat zegt commissievoorzitter Nadia Sminate (N-VA). Eerder had burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open Vld) daar al toe opgeroepen.

De commissie radicalisering gaat vooral preventief te werk en bekijkt hoe radicalisering bij jongeren tegengehouden kan worden. De bespreking van de commissie volgende week donderdag staat volledig los van het juridisch onderzoek door het parket.

"Ik ben gedegouteerd door wat ik in de reportage gezien en gehoord heb", zegt Sminate.



In het verleden lag de focus van de commissie vooral op de religieuze radicalisering en met name op de problematiek van Syriëstrijders en de moslimradicalisering. Maar Sminate laat er geen misverstanden over bestaan: "We moeten een duidelijk signaal geven dat we elke vorm van radicalisme en extremisme verwerpen en moeten aanpakken. Het kan niet dat onze jongeren bezig zijn met dit soort dingen. De commissie moet elke vorm van extremisme en haatprediking bespreken".

"Hoogst verontrustend"

Bart Somers, Open Vld-burgemeester van Mechelen, tweette vanmorgen dat de "echte politieke strijd vandaag" er een is "tegen de barbaren en het populisme, in elke stad, elke dag opnieuw". Zijn advies: "Nooit meeheulen, zelfs niet een beetje". Hij vroeg een dringende samenkomst van de commissie in het Vlaams Parlement. "Schild en vrienden hoogst verontrustend: haat, totalitair denken, verheerlijking geweld, aankondiging milities, racisme en antisemitisme." Somers is ondervoorzitter van de commissie.

Ook Groen-politicus Imade Annouri, tweede ondervoorzitter van de commissie radicalisering, riep gisteren al op versneld bij elkaar te komen.

Ik vraag dringende samenkomst commissie radicalisering Vlaams Parlement. Schild en vrienden hoogst verontrustend: haat, totalitair denken, verheerlijking geweld, aankondiging milities, racisme en antisemitisme... les extremes se touchent Bart Somers(@ BartSomers) link

Staatsveiligheid waarschuwde enkele weken geleden nog voor het risico op extreem-rechts geweld. Vandaag bevestigt #Pano dat. Dit is wat mij betreft een taak voor de commissie radicalisering in #vlaparl. Ik ga vragen om samen te komen om deze ernstige problematiek aan te pakken. Imade Annouri(@ ImadeAnnouri) link