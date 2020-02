Commissie onderwijs plant hoorzittingen met hogescholen en universiteiten over toelatingsproeven AW

06 februari 2020

15u37

Bron: Belga 0 De commissie Onderwijs heeft beslist om hoorzittingen te organiseren met de hogescholen en universiteiten over de geplande toelatingsproeven in het hoger onderwijs. De hoorzittingen komen er op vraag van Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil een verplichte toelatingsproef voor alle opleidingen in het hoger onderwijs. Maar die plannen roepen hier en daar wel vragen op. Zo zijn er volgens Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht nog onduidelijkheden op inhoudelijk en organisatorisch vlak.

Hij stelde voor om hoorzittingen te organiseren met de hogescholen en universiteiten. Die hoorzittingen "moeten verduidelijken of de toelatingsproeven voor het hoger onderwijs wenselijk zijn en op welke manier deze toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden".

Inspanningsverbintenis

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil nog dit jaar een verplichte ijkingstoets invoeren voor iedereen die zich inschrijft in de bachelor industrieel ingenieur, de bachelor bio-industriële wetenschappen en de bachelor biowetenschappen. Tot nu toe namen studenten enkel op vrijwillige basis deel aan deze toetsen. Dat zei hij vandaag in het parlement.

Op dit moment zijn er al verplichte ijkingsproeven verbonden aan de inschrijving voor de bachelor ingenieurswetenschappen, de bachelor diergeneeskunde en de educatieve bacheloropleidingen. De ijkingsproeven voor de drie bachelors die leiden tot de titel van industrieel ingenieur zijn volgens de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) voldoende valide om nu verplicht te maken voor iedere student die zich voor deze richtingen inschrijft.

Volgens Weyts is er ook al een inspanningsverbintenis om in de nabije toekomst de ijkingsproeven bio-ingenieur, wiskunde, informatica, fysica, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen en logopedische en audiologische wetenschappen tot het niveau te brengen waarop ze verplicht kunnen worden voor alle studenten die zich inschrijven voor één van deze richtingen.

“Stap voor stap moeten we verplichte proeven uitrollen over het hele hoger onderwijs”, vindt Weyts. “Ik wil dan nog een stap verder gaan en aan elke proef gevolgen verbinden. Het is goed als proeven niet meer vrijwillig zijn, maar ze mogen ook niet vrijblijvend zijn. Wie slecht scoort, moet bijvoorbeeld meteen remediëring krijgen. Zo vermijden we dat problemen aanslepen en dat er studiejaren verloren gaan. De timing van de verdere uitrol zal gebeuren in overleg met de VLIR en de VLHORA, want ik vind het natuurlijk cruciaal dat de proeven wetenschappelijk gevalideerd zijn alvorens we ze verplicht maken.”