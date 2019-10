Commissie Onderwijs neemt probleem van lerarentekort onder de loep: “Vanaf 2021 meer dan 6.000 extra studenten nodig”

24 oktober 2019

De commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement gaat een hoorzitting of gedachtewisseling organiseren over de problematiek van het lerarentekort in Vlaanderen. Dat heeft de commissie afgesproken op aangeven van Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a).