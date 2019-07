Commissie: leerkracht mocht Van Langenhove geen ‘randdebiel’ noemen IB

05 juli 2019

06u41

Bron: Belga 0 Een leerkracht van het Atheneum in Mariakerke is haar boekje te buiten gegaan toen ze Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke zetelt in de Vlaams Belang-kamerfractie, "rand­debiel" noemde in de klas. Dat heeft de commissie Zorgvuldig Bestuur geoordeeld na een klacht van Van Langenhove zelf. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

De feiten vonden in januari plaats tijdens een les zedenleer in het zesde middelbaar, tijdens een discussie over de politiek. Een leerling maakte stiekem een filmpje van hoe de leerkracht van leer trok tegen Van Langenhove.

"De betrokken leerkracht heeft op een ­ontoelaatbare wijze gehandeld door met haar uitspraken een oordeel uit te spreken over de verzoeker en daarbij diens politiek gedachtegoed te viseren", zegt de commissie. Die legt echter geen sanctie op omdat de school al ­voldoende heeft opgetreden. Zowel de leerkracht als de leerlingen moesten toen een ­verplicht begeleidingstraject volgen.