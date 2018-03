Commissie keurt intrekking 15% van dotatie prins Laurent goed

IB ND ARA

21 maart 2018

06u13

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Een speciaal ingerichte commissie heeft in de Kamer vandaag voor gestemd om eenmalig 15% van de dotatie van prins Laurent af te nemen, zo'n 46.000 euro. Er waren 12 stemmen voor en 1 stem tegen. Volgende week beslist het parlement of ze de beslissing van de commissie zal volgen.

Advocaat Laurent Arnauts verdedigde vandaag prins Laurent, die zelf afwezig bleef tijdens de hoorzitting. De advocaat hekelt in zijn betoog dat er belangrijke documenten ontbreken in het dossier en pleitte voor een minder zware sanctie voor de prins.

Ondanks zijn uitvoerig pleidooi keurde de ad-hoccommissie in de Kamer de gedeeltelijke intrekking van de dotatie van prins Laurent goed, na een beraadslaging achter gesloten deuren. Ze gaat daarmee dus in op het voorstel van de regering om 15 procent van de dotatie voor dit jaar af te houden.

Volgende week moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken met een publiek debat en een geheime stemming. Maar eerst moet de commissie maandag nog haar rapport goedkeuren, zodat de andere parlementsleden de tijd hebben er kennis van te nemen voor de plenaire vergadering donderdag.

De feiten: de prins was vorige zomer zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden kleurde de prins ook al buiten de lijntjes, maar werd hij daarvoor enkel op de vingers getikt. Intussen werden de herziene dotaties voor het koningshuis in een nieuwe wet gegoten, waarin ook een sanctiemechanisme staat.

"Mensenrechtenschending"

De advocaat van prins Laurent had in een brief aan Kamervoorzitter Bracke ernstige vragen geuit bij de manier van werken. Hij had de geplande procedure zelfs bestempeld als "onmogelijk, behalve als we er van uitgaan dat de procedure enkel om te vorm draait". De conferentie van voorzitters besliste gisteren echter niet meer te sleutelen aan de procedure.

De prins heeft zich bij monde van zijn advocaat al meermaals verweerd tegen een eventuele sanctie. In een zeven bladzijden tellende brief waarschuwde zijn advocaat er bijvoorbeeld voor dat de regering "de mensenrechten van de prins dreigt te schenden". Zo zou twee derde van zijn dotatie naar personeels- en werkingskosten gaan, zodat er na afhouding van de 15 procent maar bitter weinig zou overschieten.