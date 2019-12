Commissie Defensie neemt wetsvoorstel Vlaams Belang aan met steun N-VA en CD&V, zware kritiek van andere partijen TT KV

04 december 2019

17u21

Bron: Belga 13 De Kamercommissie Landsverdediging heeft een wetsvoorstel van Vlaams Belang over de taalwetgeving in het leger goedgekeurd, met steun van N-VA en CD&V. Het voorstel zal wellicht niet door de plenaire vergadering geraken. Groen en Open Vld reageren gechoqueerd.

Het wetsvoorstel van Vlaams Belang verplicht de minister van Defensie om elk jaar een verslag in te dienen over de naleving van de taalwetgeving in het leger. Naast Vlaams Belang stemden N-VA en CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert voor de tekst.

Een verslag over de naleving van de taalwetgeving in het leger is nu al verplicht, maar in de feiten legt de minister dat verslag pas zeer laat neer. Zo werd het verslag over het jaar 2007 pas ingediend in juli 2012. “Een verslag dat zou worden afgeleverd binnen een aanvaardbaar tijdsbestek opdat het bruikbaar zou kunnen zijn om onevenwichten weg te werken en het tekort aan Vlaamse arbeidsplaatsen op te vullen, was dan ook meer dan noodzakelijk”, zegt Vlaams Belang.

Het voorstel werd goedgekeurd met zes stemmen tegen vijf: Naast Vlaams Belang (twee leden) stemden N-VA (drie leden) en CD&V (Hendrik Bogaert) voor de tekst. Open Vld onthield zich. De Franstalige partijen en de sp.a stemden tegen. De tekst had weggestemd kunnen worden: PS en Ecolo-Groen hebben elk drie commissieleden, maar daarvan was er telkens maar één lid aanwezig. Het voorstel zal wellicht door de plenaire vergadering weggestemd worden.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zegt dat hij binnen de fractie zal bespreken wat het stemgedrag van CD&V zal zijn in de plenaire vergadering. Hij merkt wel op dat zijn partij inhoudelijk geen probleem heeft met de tekst. Maar andere partijen leveren zware kritiek op de partij. “Nog nooit meegemaakt dat CD&V wetgevende initiatieven van het Vlaams Belang mee goedkeurt”, zegt hij op Twitter. “Is dit de nieuwe houding tegenover het Vlaams Belang?”

Thomas Leys, coördinator van de studiedienst van Open Vld, vraagt aan CD&V-kandidaat-voorzitters Sammy Mahdi en Joachim Coens of dit “het nieuw ethisch reveil van de christendemocraten” is.

Vlaams Belang zegt “bijzonder tevreden” te zijn “dat ondanks een anti-Vlaams front van de Franstalige partijen en sp.a” het wetsvoorstel in commissie werd aangenomen door een meerderheid van Vlaams Belang, N-VA en CD&V.

Dat was een wetsvoorstel van het Vlaams Belang, Hendrik.

Nog nooit meegemaakt dat CD&V wetgevende initiatieven van het VB mee goedkeurt. #primeur

Is dit de nieuwe houding tov VB? Wat doet de fractie in plenaire? En wat doe jij? https://t.co/NxZgMd7pDQ Wouter De Vriendt(@ WouterDeVriendt) link

CD&V stemt voor wetsvoorstellen Vlaams Belang in de Kamer. Is dat het nieuw ethisch reveil van de christen-democraten? @SammyMahdi @joachimcoens Thomas Leys(@ ThomasLeys) link

Historisch feit! Mijn wetsvoorstel werd goedgekeurd in commissie Landsverdediging! #mooimoment @VB_Kamer @hbvl @TVLbe @janbx pic.twitter.com/mF9wt1dCim Annick Ponthier(@ AnnickPonthier) link