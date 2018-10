Commissariaat verwerpt asielaanvraag van moordenaar Belgische para's in Rwanda

04 oktober 2018

Bron: Belga

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft maandag de asielaanvraag verworpen van Bernard Ntuyahaga. Dat meldt La Dernière Heure vandaag. De Rwandees werd in 2007 door het hof van assisen tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para's in Kigali in 1994.