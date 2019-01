Commandant van Belgische luchtmacht hamert op meer investeringen in personeel voor Defensie AW

18 januari 2019

06u45

De commandant van de Luchtcomponent (de Belgische koninklijke luchtmacht) generaal-majoor Frederik Vansina, pleit voor meer investeringen in het personeel bij Defensie. Zo zijn een beter statuut en een betere verloning nodig. "Rekruteren is één zaak, maar we moeten het personeel ook behouden", aldus Vansina in een gesprek met Belga.

Vansina stelt dat regering-Michel I haar beloften is nagekomen en Defensie heeft geherkapitaliseerd. De volgende regering moet dat consolideren door te investeren in de werkingsmiddelen. Die zijn structureel hoger "omdat alle nieuwe wapensystemen duurder zijn in gebruik dan de vorige. Dat is normaal. Ze zijn veel efficiënter, dus zijn ze duurder", aldus Vansina.



"Naast die hogere werkingskosten, moet er nu echt geïnvesteerd worden in het personeel", aldus de generaal-majoor. "Het is duidelijk dat het behoud van het personeel en de aantrekkelijkheid van het beroep van de militair centraal staan in de voorstellen die Defensie doet aan de politieke partijen in voorbereiding van de nieuwe regering."

Toestellen

Bij de verhoging van het basisbudget van Defensie ligt volgens Vansina een speciale focus op het personeel en een aantal capaciteiten die nog moeten worden aangekocht. Voor de luchtmacht denkt hij dan aan kleinere toestellen dan het A400M-transportvliegtuig waarover België binnenkort zal beschikken. Met zo'n kleiner toestel kan bijvoorbeeld een gewonde para makkelijker worden geëvacueerd. "Ik spreek daarover met de special forces en zij beginnen daar ook over na te denken", klinkt het.

Personeel

Vansina wijst er ook op dat de Luchtcomponent sinds 2015 in transformatie is, met bijvoorbeeld de hervorming van de gevorderde pilotenopleiding, de aankoop van nieuwe helikopters, gevechts- en transportvliegtuigen, en drones. "We moeten die transformatie doen terwijl we naar een strakkere personeelsenveloppe gaan", aldus de generaal-majoor.

Volgens hem heeft de Luchtcomponent vooral luchtverkeersleiders nodig. "Daar proberen we in het kader van de synergie met skeyes (het vroegere Belgocontrol) een soort van gemengde loopbaan aan te bieden", klinkt het. Het tweede kritische beroep zijn technici, maar daar verloopt de rekrutering nu beter. Zo waren er meer kandidaten in 2018 dan in 2017, onder meer door de grotere inspanningen van Defensie naar technische scholen.

Het derde kritische beroep is het zogeheten "mission support”: daarvoor worden mensen ingezet die de steundiensten leveren rond de piloot voor zijn zending, zoals onder meer inlichtingen en elektronische oorlogsvoering. Dat bestaat al voor de F-16, maar nu moet dat ook opgebouwd worden voor bijvoorbeeld de A400M.

Als vierde kritische beroep noemt hij de piloten. "De burgermarkt trekt aan en we zien dat we mensen beginnen te verliezen, vooral bij de 15e Wing Luchttransport en bij de helikopters", aldus Vansina. "De jachtpiloten verhuizen niet. Zij willen met de F-35 vliegen."

FF-16

De Luchtcomponent zag in 2018 bovendien 20 procent meer kandidaten om op F-16 te vliegen, vergeleken met 2017. "Vooral in Vlaanderen. De link met de VTM-reeks is duidelijk. Nu zoeken we een partner om in Franstalig België ook zoiets te doen."

Tot slot merkt Vansina nog op dat er op vlak van infrastructuur ook nog een grote achterstand is. Zo vergen de nieuwe toestellen nieuwe of aangepaste infrastructuur.