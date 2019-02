Comité P start nieuw onderzoek naar fouten bij dood Mawda LH

20 februari 2019

14u30

Bron: Belga 0 Er komt een tweede onderzoek van het Comité P naar de dood van Mawda op 17 mei vorig jaar. Dat melden De Standaard en De Morgen. Het verloop van de communicatie tussen de Belgische politie en de Franse autoriteiten wordt geverifieerd, zegt het Gentse parket-generaal.

Het tweede onderzoek zal zich toespitsen op het gerechtelijke onderzoek dat ons land samen met de Fransen voerde tegen de bende mensensmokkelaars die Mawda en haar ouders door ons land voerde, schrijft De Standaard. "Het was de Franse politie die de bestelwagen op die bewuste dag volgde via een baken, vergelijkbaar met een gps-tracker. De contactpersoon van de Fransen was een federale speurder in Dendermonde. Als de bestelwagen over de Belgische grens reed, moest de man in Dendermonde de zaak voort opvolgen.”

Het Comité P moet nu onderzoeken of dat wel goed is gebeurd en of er geen communicatiefouten zijn gemaakt. "Want toen de patrouilles van de snelwegpolitie in Henegouwen op het busje stuitten, wisten die niet dat er een onderzoek liep. Niemand had hen op de hoogte gebracht van het feit dat de Franse politie en de gerechtelijke politie in Dendermonde het busje volgden, in het kader van een grootscheeps onderzoek naar mensensmokkel.”

Veiligheid waarborgen

"De politiediensten moeten ook op elk moment goed zicht hebben op de omstandigheden gedurende het volledige transport met de bedoeling de veiligheid en de fysieke integriteit van de getransporteerde personen te kunnen waarborgen", zegt Kris Daels, docent bijzondere opsporingsmethodes aan de politieschool, in een opiniestuk in de Juristenkrant.

"Volgens Daels ging ofwel de federale gerechtelijke politie (FGP) van Dendermonde in de fout, als ze geen toestemming heeft gevraagd aan de Oost-Vlaamse procureur, ofwel ging die procureur zelf in de fout door de observatie te laten doorgaan zonder tussenkomst van de politie", schrijft De Morgen. "Een bron bij de politie meldt dat een agent op zijn minst mondeling het Oost-Vlaamse parket op de hoogte heeft gebracht. Een magistraat die niet bij de zaak betrokken is, bevestigt dat er "zo goed als nooit" toestemming wordt gegeven voor observatie van een transport van mensen.”