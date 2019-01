Comité P heeft ernstige bezwaren bij gebruik vuurwapen tijdens achtervolging waarbij Mawda stierf TT

Het Comité P uit ernstige bezwaren bij het gebruik van een vuurwapen tijdens de achtervolging die tot de dood van de Koerdische peuter leidde. Dat meldt De Morgen, op basis van het rapport dat het Comité P opstelde naar aanleiding van de feiten. Mawda kwam in mei vorig jaar om het leven toen ze werd geraakt door een verdwaalde politiekogel tijdens een achtervolging op de autosnelweg.

Het Comité P is het orgaan dat toezicht houdt op de politiediensten. Het rapport zoomt in op de achtervolging, maar niet op het incident zelf. Dat is voer voor het gerechtelijk onderzoek.

Toch uit het rapport van het Comité P ernstige bezwaren bij het gebruik van een vuurwapen tijdens een achtervolging, meldt De Morgen. Een achtervolgingshandleiding voor agenten stelt dat "het gebruik van vuurwapens vanuit een rijdend voertuig moet worden vermeden, tenzij in absolute noodzaak en altijd rekening houdend met de omgeving en de risico's die het schot met zich meebrengt".

Volgens de handleiding moet bovendien de beslissing om een vuurwapen te gebruiken om een vluchtend voertuig te stoppen, afgewogen worden tegen de potentiële risico's ervan en de risico's die zouden ontstaan als het voertuig erin slaagt om te ontsnappen. Een nota van de politiedirectie uit 2016 geeft nog meer richtlijnen over het stoppen van een voertuig bij een achtervolging. Ze spreekt de bovenstaande handleiding tegen met betrekking tot het gebruik van een vuurwapen, maar "het klopt dat er reserves zijn geformuleerd bij dat gebruik in de twee documenten".

Vier aanbevelingen

Het Comité P voorziet vier aanbevelingen die moeten leiden tot betere interventietactieken. Zo pleit het rapport voor een specifiek opleidingsprogramma voor achtervolgingen en een harmonisering van de richtlijnen errond. Daarnaast formuleert het Comité P ook drie aanbevelingen om het commando van een dergelijke operatie te verbeteren en drie aanbevelingen om de communicatie bij interventies te bevorderen.

Het is gekend dat de agenten van de politie van Namen zouden geweten hebben dat er kinderen aan boord waren, maar hun collega's van de politie van Henegouwen niet. Dat was onder meer te wijten aan problemen met communicatienetwerk Astrid. Volgens het Comité P waren er nochtans voldoende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, maar moet het personeel daar beter over worden geïnformeerd.