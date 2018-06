Comité P: "Achtervolgingen door politie gebrekkig voorbereid" FT

Comité P. uit in zijn jaarlijkse rapport kritiek op hoe achtervolgingen in ons land voorbereid worden. Dat schrijft Le Soir. Volgens het comité dat toezicht houdt op de politiediensten verlopen die vooral "gebrekkig". Op het moment dat het rapport werd opgesteld was nog niet geweten dat het overlijden van Mawda, de Koerdische kleuter van 2 die omkwam door een politiekogel, in dezelfde richting zou wijzen. Het jaarrapport werd vrijdag gepubliceerd en heeft het onder meer over "een slechte functionering die kan leiden tot een niet-gecoördineerde en chaotische interventie, maar ook een bron van gevaarlijke situaties voor de fysieke integriteit van zowel burgers als agenten". In 2014 was er al een ministeriële richtlijn die de eerste kritiek op achtervolgingen poogde tegen te gaan.